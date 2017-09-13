В Мозырском районе приступили к севу озимых на зерно

Хозяйства Мозырского района приступили к севу озимых на зерно. Активнее всего работы ведутся на полях совхоз-комбината «Заря» и экспериментальной базы «Криничная». Осенняя посевная кампания на Мозырщине в самом разгаре. В целом, озимый сев на зерно в нашем районе необходимо провести на площади почти в 16 тысяч гектаров. В соседнем Наровлянском – еще на 8 000. К работам приступили во всех хозяйствах без исключения. В числе лидеров уже традиционно – «Заря», «Слободское имени Ленина» и экспериментальная база «Криничная».

Несколько последних лет аграрии увеличивали озимый клин на зерно. Делалось это из-за засухи и минимального количества дождей. Сегодня в регионе определен оптимальный объем сева. Нынешние погодные условия позволяют работать в хорошем темпе. Не последнюю роль во время осенней посевной играют и слаженные действия коллективов – от агрономов до механизаторов.

Условия благоприятные, радуются аграрии. Посевы успеют окрепнуть после всходов и лучше перенесут зимовку. Объем работ по пшенице выполнен уже наполовину. После в хозяйствах приступят к севу озимого тритикале. Завершить этот этап посевной планируют к концу сентября.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.