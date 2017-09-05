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Рубрика: Новости

В мозырский храм доставили список чудотворной иконы Божией Матери «Юровичская-Милосердная»

5 сентября 2017, 16:45

Традиционно в начале сентября в главный мозырский храм из Юровичей доставляется список иконы Божьей матери Юровичской Милосердной. На протяжении двух недель у мозырян есть возможность поклониться чудотворной иконе.
Чудотворная икона Божией матери «Юровичская-Милосердная» издавна почитается жителями всего Мозырского Полесья, причем как православными, так и католиками. Оригинал хранится в Кракове. В главном кафедральном соборе Мозыря сейчас находится список иконы, который всего на век младше своего первоисточника. Список датируется серединой 18 века. В советские времена икона была утрачена и чудесным образом обретена только в 2006 году. Ее нашли в Юровичах в нижнем храме. Образ отреставрировали. Уже более 10 лет в начале сентября икону привозят в Мозырь. У Божьей матери Юровичской Милосердной верующие традиционно просят о заступничестве, исцелении, а также о стабильности и благополучии.
В мозырском храме чудотворный образ пробудет до 12 сентября. Накануне праздника иконы Божьей Матери «Юровичской-Милосердной» список крестным ходом вернется в свою родную обитель.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.

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