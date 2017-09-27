В Мозыре завершился 3-ий этап акции «В центре внимания-дети!». Финальный аккорд – демонстрация спектакля «Непослушная спичка»

Все внимание маленьких зрителей приковано к сцене. На лицах дошколят улыбки сменяются напряжением. Ребята искренне переживают за главных героев спектакля «Непослушная спичка». Благоразумный Дедушка-коробок, озорная и легкомысленная Спичка, хитрая модница Лиса, нехитрый, но голодный Волк. Персонажи яркие и узнаваемые. Это история о том, как опасны игры с огнем. Написал ее белорусский драматург Василий Ткачев. Поставленные по пьесе спектакли сразу стали популярны среди как сотрудников МЧС, так и детей. Выигрывают обе стороны. Правила безопасного поведения в доступной детям форме, через сказку. Профилактика должна быть интересной.

Демонстрацией этого спектакля завершился третий этап акции «В центре внимания дети». Цикл мероприятий, посвященных детской безопасности, получился весьма насыщенным. Кроме профилактических лекций и бесед, сотрудники МЧС в торговых центрах проводили викторины, демонстрировали элементы огнеупорной амуниции и вручали полезные подарки.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.