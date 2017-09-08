В Мозыре пройдет информационная кампания по самотестированию на ВИЧ

Новый для Беларуси способ тестирования на ВИЧ – экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне, — будет представлен в Мозыре 23 сентября. Мероприятие состоится в рамках национальной информационной кампании.

23 сентября в Мозыре пройдут мероприятия в рамках национальной информационной кампании по самотестированию на ВИЧ. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Беларуси. Главная цель проекта — привлечь внимание людей, которые могут быть инфицированы, но не знают об этом, и считают, что это их не касается. В ходе кампании будет представлен новый для Беларуси способ тестирования на ВИЧ – экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне. Эта простая процедура, не требующая забора крови, всего за 20 минут сообщает достоверные результаты о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции без применения лабораторного оборудования. Простота и удобство системы позволяют использовать ее практически в любых условиях, в том числе и за пределами медицинского учреждения, а достоверность результата – 99%.