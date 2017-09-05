В деревне Староселье на пожаре погиб 32-летний мужчина. Одна из вероятных версий трагедии – неосторожность при курении

1 сентября в 17-43 спасателям поступило тревожное сообщение—горит жилой дом в деревне Староселье Мозырского района. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, деревянное строение было объято пламенем. При проведении разведки в одной из комнат был обнаружен мужчина без признаков жизни. Погибший был инвалидом 3-ей группы и проживал вместе с матерью-пенсионеркой. На момент пожара женщина была в гостях у соседки. По факту гибели человека следователи проводят проверку. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении.