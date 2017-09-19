В деревне Бибики, предположительно из-за перекала печи, произошел пожар в дачном доме. Огонь едва не перекинулся на другие строения, но был вовремя остановлен спасателями.

Мозырским спасателям поступило сообщение о том, что в районе деревни Бибики в садоводческом кооперативе горит дачный дом. Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, кровля была объята пламенем. Огонь едва не перекинулся на соседние строения и только благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей был остановлен. На усмирение стихии понадобилось менее 10 минут. В результате пожара была уничтожена крыша дома, повреждено имущество, никто не пострадал. Причина чрезвычайного происшествия устанавливается. Одна из рассматриваемых, а именно, перекал печи.