В Брестской области задержан водитель из Калинковичей и грузовик с цветметом

В минувшую пятницу у деревни Вичин Лунинецкого района сотрудники милиции остановили автомашину «МАН». На грузовике житель Калинковичей перевозил 1,6 тонны лома цветных металлов без соответствующих документов. Обстоятельства нелегальной транспортировки устанавливаются. На Гомельщине за восемь месяцев милиция выявила свыше 11 тонн лома цветных металлов. А всего изъяли почти 850 тонн металлов на сумму более 155 тысяч рублей.