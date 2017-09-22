В Беларусь идут «новые» виды гриппа. Вакцинация началась

В Беларусь идут «новые» виды гриппа. Такая информация начала появляться в СМИ. Готовы ли мозырские медики к сезонному подъему заболеваемости? Какие мероприятия проводятся уже сегодня? И сколько стоит прививка от гриппа? Информация в следующем сюжете.

Свиной, куриный или какой-то еще? По данным Минздрава в этом году в Беларуси будут циркулировать 3 штамма гриппа, один из которых под названием «мичиган», совершенно новый. По словам медиков, к такому повороту событий они готовы. Вакцинация уже началась.

40% привитых. Та цифра, к которой стремятся медики. Бесплатно в Мозырских поликлиниках могут сделать прививки люди из групп риска: это люди старше 65, дети, медики, педагоги, пациенты с хроническими заболеваниями, работники транспорта, коммунальной сферы, общественного питания и пищевой промышленности, торговли и сферы обслуживания. Всем остальным за вакцину придется заплатить. Стоимость голландской прививки «инфлювак» – 14 рублей 27 копеек. Прививаться можно уже сейчас. Иммунитет формируется от 2 недель до месяца, а сохраняется до года. Все вакцины инактивированные, то есть живого вируса гриппа не содержат. А значит заболеть после прививки, а точнее от прививки нельзя.

Активная кампания по вакцинации начнется с октября. Врачи рекомендуют позаботиться о своем здоровье заранее.

Лидия Потар, Юрий Горобец.