Торжественное собрание ко Дню нефтяной, топливой и газовой промышленности

Свой профессиональный праздник нефтепереработчики Мозыря начали отмечать в пятницу, 1 сентября. Именно в этот день по Дворце культуры МНПЗ состоялось торжественное и при этом очень душевное праздничное мероприятие.

Представители важной и почетной профессии «нефтепереработчик» славное событие встречали по традиции в концертном зале Дворца культуры. Ежегодно в первых числах сентября они собираются большой трудовой семьей, чтобы поблагодарить каждого сотрудника за ежедневный труд и отметить тех, кто стремится к вершинам успеха.

Среди зрителей в зале – молодые сотрудники и ветераны завода, представители семейных династий и дети – будущие нефтепереработчики. Свободных мест нет даже на балконе. Ведь такое мероприятие – это еще и отличный повод пообщаться в неформальной обстановке, вновь и вновь услышать слова поздравлений и насладиться музыкально-танцевальной программой. В этом году заводчан поздравляла известная белорусская исполнительница Искуи Абалян.

В сердцах заводчан любовь к профессии бесконечна. Они гордятся успехами своего предприятия, с удовольствием рассказывают о них дома и в гостях. И с детства мотивируют сыновей и дочек. Один из самых трогательных моментов – появление на сцене первоклашек. Утром 1 сентября они посещали первую торжественную линейку, а вечером – вышли на торжественное собрание. Беззаботные и непосредственные малыши рассказали, почему они хотят вырасти и работать на заводе. За достижения и стремление двигаться только вперед заводчан благодарили многочисленные почетные гости.

Поздравляли не только на словах. Лучшим сотрудникам – почетные грамоты, благодарности и цветы.

Кто хорошо работает, тот знает толк в качественном и разнообразном отдыхе. Поэтому День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в Мозыре отмечают масштабно. Праздничные мероприятия по случаю продолжились на следующий день.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.