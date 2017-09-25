Сразу же после торжественной части на этой же сцене. На набережной Припяти, свой подарок мозырянам преподнесла Федерация профсоюзов Беларуси.

Республиканская народно-патриотическая акция «Мы – вместе!» для Беларуси стала особо значимым проектом, ведь ее главная цель – объединить народ, показать, что мы едины. Проект стартовал в июне 2015, прошел уже более чем в 70 городах страны и собрал сотни тысяч зрителей. Проведение акции на День рождения Мозыря – подарок всем мозырянам. В ярком концерте наравне с именитыми артистами выступили и молодые исполнители, голоса которых прозвучали на всю страну благодаря Федерации профсоюзов Беларуси. И даже начинающие артисты уже достойны звания народных, ведь главный их слушатель – белорусский народ. Мозыряне – слушатели благодарные – и подтанцовывали, и подпевали, и аплодировали.

От профсоюзов – не только музыкальные благодарности. Ответственные, трудолюбивые, знающие свое дело – именно так можно было охарактеризовать тех, кто под аплодисменты зрителей принимал в этот день заслуженные трудовые награды.

Юбилейные медали «110 гадоў прафсаюзнаму руху Беларусi», грамоты, благодарности. Корифеи профсоюзного движения, молодые специалисты, представители трудовых династий.

Мероприятие еще раз убедило: вместе мы не только хорошо трудимся, но и отлично отдыхаем. Впрочем, в этом и заключается цель акции: напомнить каждому о том, что когда мы вместе – мы сильнее. И только сообща, все вместе мы сможем сделать и наш Мозырь, и нашу Беларусь еще более уютными, красивыми и родными.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.