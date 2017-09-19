Сразу 5 мозырян будут принимать участие в новом телепроекте Белтелерадиокомпании «Я знаю»

Сразу пятеро мозырян, четверо из которых гимназисты, будут принимать участие в новом телевизионном проекте Белтелерадиокомпании под названием «Я знаю». Интеллектуальная игра, одобренная Министерством образования, проводится среди белорусских школьников с 5 по 11 классы.

Гимназистка Екатерина Будковская, участвуя в отборочном туре в новый интеллектуальный телепроект «Я знаю», нисколько не сомневалась, она пройдет. Так оно и получилось. Знания, сообразительность, реакция и уверенность в собственных силах –

залог успеха.

Всего 5 мозырских школьников, четверо из которых гимназисты, будут представлять район на республиканском уровне. Подготовка к ответственным съемкам идет полным ходом. Все ребята –

воспитанники известного интеллектуала Ростислав Миневича.

Мозырское детское интеллектуальное движение сконцентрировано вокруг гимназии. Гимнастикой для ума, так же как и для тела, нужно заниматься регулярно, чтобы сохранялся результат.

Сегодня, чтобы получать знания, вовсе не обязательно просиживать часами в библиотеках. Все есть в электронном варианте и в Интернете. Главное, быть любознательным.

Запись первой программы с участием пятиклассниц пройдет уже на этой неделе. К слову, участнику будут выступать вместе со своими наставниками. Так что, готовимся болеть за наших!

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.