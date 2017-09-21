Спектакль «Про Федота-стрельца» возвращается на мозырскую сцену

Спустя пять лет народный молодежный театр «Легион» возвращается к юмористической постановке «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Но главный режиссер и его коллектив обещают, спектакль станет открытием даже для тех, кто уже видел его на мозырской сцене.

Пять лет назад народному молодежному театру «Легион» после премьеры постановки «Про Федота-стрельца, удалого молодца» зрители аплодировали стоя. Своим исполнением известной пьесе Филатова мозыряне придали авторскую индивидуальность. И в этом сезоне обещают, что-то новое в спектакле для себя откроет каждый гость вечера.

Дарить позитивные эмоции щедрыми порциями – уже давно стало традицией для «легионеров». Филатовскую сказку на этот раз обновили: немного увеличили длительность постановки, разнообразили музыкальную партитуру, ввели новых актеров. Но главная «специя» — остроумный шутки, — по-прежнему осталась.

Для некоторых «легионеров» эта постановка станет действительно премьерной. Исполнитель одной из главных ролей Ян Ковалев мозырскому зрителю известен, как яркая творческая личность. Но раньше полем его действий были концертные площадки. Начинал он в школьном возрасте с детского ансамбля «Сваячки». В 19 лет вновь вернулся на сцену Дворца культуры нефтепереработчиков, но уже – в качестве актера театра.

Идея спектакля соответствует классическому оригиналу. «Найти то, чего не может быть» предстоит главному герою Федоту. Театральный занавес в ДК МНПЗ раздвинется завтра, в пятницу, 22 сентября, ровно в 19.00.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.