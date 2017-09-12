Символ торжества, добра, любви и справедливости, образ Божией Матери Юровичской «Милосердной» вернулся в свою обитель

Сегодня в Мозыре состоялся традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Юровичской Милосердной. Его претворяло праздничное богослужение. Храм не смог вместить всех желающих, множество верующих ожидали святыню на улице.

Проводить православную святыню в родную обитель пришли сотни верующих. Крестный ход – событие ожидаемое. Ежегодно оно собирает вместе прихожан Туровской епархии. Впереди колоны идут кадеты, за ними священнослужители во главе с Владыкой Леонидом, епископом Туровским и Мозырским. Движение перекрыто, верующие идут целым потоком. Улицу наполнил колокольный звон. Кстати, в шествии принимает участие один из трех списков иконы Юровичской Милосердной. Оригинал иконы находится в Кракове. Но список почитается верующими не меньше. В 2006 году чудотворный образ был случайно найден в нижнем храме. С тех пор ежегодно после пребывания в Свято-Михайловском кафедральном соборе икона отправляется в Юровичский монастырь. Пешком верующие проследовали вплоть до конца моста. Там их ждали автобусы. Спешатся верующие у деревни Юровичи и проследуют до монастыря. Там продолжится всенощное богослужение. Праздничная божественная литургия состоится в Юровичах завтра в 9 утра.

Лидия Потар, Юрий Горобец.