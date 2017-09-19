Семейный слет на машиностроительном – проект нового формата

Традицию проведения турслетов в Мозырском районе уверенно дополняют семейными корпоративными праздниками. Одно из таких мероприятий в выходные организовали для коллектива машиностроительного завода.

Корпоративный праздник собрал команды Мозырского машиностроительного завода на красивой загородной площадке. На этой базе отдыха регулярно собираются представители крупных мероприятий, чтобы пообщаться, посоревноваться и просто хорошо провести время. Для машиностроителей семейный слет – проект нового формата. Но удовольствие от него получил каждый.

Ставить семейные ценности приоритетом в развитии трудового коллектива – тренд последних лет. Грамотные руководители всегда помнят банальный, но такой верный постулат: «Кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает». А самые положительные эмоции, как правило, дарят родные и близкие.

Участниками слета стали 8 команд. Машиностроители признаются, подготовка прошла в активном темпе, а конкурсная программа подарила огромный заряд позитива.

Чтобы получить главный приз, представителям всех структурных подразделений завода пришлось продемонстрировать разные способности – и творческие, и кулинарные, и спортивные. Лидером стала сборная объединенных технологических служб. Победителей и призеров наградили денежными призами. Подарки также получили все дети. Праздник в следующем году обещают приурочить к юбилею Мозырского машиностроительного завода.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.