Семь ЖЭУ вместо 9. В Мозыре оптимизировали жилищно-эксплуатационные участки. Зачем сокращать коммунальников накануне отопительного сезона?

Оптимизировать штат сотрудников и сократить затраты на жилищно-коммунальные услуги. В начале сентября, как раз в канун отопительного сезона, сразу два жилищно-эксплуатационных участка исчезли с сайта мозырского райжилкомхоза и с занимаемых площадей. ЖЭУ 1 поглотило ЖЭУ-5. Правда, располагаться будет на Интернациональной 67, по старому адресу пятого участка. ЖЭУ-2 объединено с девятым ЖЭУ. Оно по-прежнему будет находиться на Ветровой 16, но зона обслуживания теперь значительно увеличится. В райжилкомхозе считают, что оптимизация не скажется на качестве предоставляемых услуг, ведь сократили только управленцев.

Кстати, это лишь первый этап оптимизации. В будущем, если экономический эффект будет оправдан, сокращение может коснуться и других участков.

Телефоны и адреса участков. ЖЭУ-1 Адрес: ул. Интернациональная, 67. Телефон: 34-33-55

ЖЭУ-2 Адрес: ул. Ветровая, 16. Телефон: 73-66-26

Лидия Потар, Юрий Горобец.