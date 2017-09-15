Сегодня все библиотекари Беларуси — а с ними, конечно же, читатели — отмечают День библиотек

День библиотек появился в стране в 2001 году по Указу Президента. А дата праздника выбрана в честь дня открытия Национальной библиотеки. В настоящее время сеть библиотек Мозырщины насчитывает 28 учреждений. Библиотеки начали активно покорять интернет: появилось 8 блогов, официальный сайт. Библиотеки государственного учреждения культуры «Мозырская централизованная библиотечная система» — это и хранилище книг, и творческий центр познания и исследования. Здесь проводят массу интересных и увлекательных мероприятий. Например, в секторе краеведения центральной библиотеки им. А.С.Пушкина ежемесячно организовываются выставки работ художников-земляков и художников Полесского региона, учащихся ДХШ и воспитанников центра творчества детей и молодежи. Также в городской библиотеке микрорайона Молодежный действует проект «Щедра талантами родная сторона». При библиотеках системы функционирует 22 любительских объединения. К своему профессиональному празднику библиотекари всегда готовят какое-либо интересное мероприятие. Например, в прошлом году это были Библиосумерки. В этом организовали конкурс «Библиотекарь года»