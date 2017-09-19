Сделать Мозырь краше ко Дню его рождения. Волонтеры красят заборы

Сделать город краше ко Дню его рождения. С таким девизом волонтеры из лицея геологии и представители районной организации БРСМ занялись благоустройством Мозыря.

Молодые активисты наводят порядок в Мозыре. Накануне Дня города волонтеры из лицея геологии и представители районной организации БРСМ приступили к работам по благоустройству.

Забор на улице Куйбышева молодежь красит исключительно на добровольных началах. Главной наградой для них станет удовлетворение от проделанной работы.

Участники акции верят в круговорот добра в природе. Помоги сам, чтобы тебе помогли другие. С таким стимулом действует волонтер Григорий Евсеенко. Чтобы спуск с улицы Куйбышева на площадь Примостовую засиял свежими красками, понадобилось несколько часов. Подобные акции продолжатся и в других районах Мозыря.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.