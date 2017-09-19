С законом шутки плохи. На суде поменяли показания и из свидетелей стали фигурантами уголовных дел

С законом шутки плохи. Четыре выпускницы Мозырского педагогического университета, которые чтобы выгородить своего преподавателя-взяточника, резко поменяли показания на суде, сами стали фигурантами уголовных дел. Подробности далее.

Более года назад мозырские следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летней заведующей одной из кафедр педагогического университета. Опытного преподавателя заподозрили в том, что хорошие оценки на госэкзамене у заочников она обменивала на продукты питания и алкоголь. По делу проходило множество свидетелей. Уже на суде четверо ее студенток резко поменяли свои показания. Давали, мол, не из-за баллов, а просто из любви и уважения. Правоохранители были удивлены и квалифицировали это как дачу заведомо ложных показаний. С законом ведь не шутят.

Чистосердечное раскаянье, положительные характеристики вкупе дали то, что уголовную ответственность заменили на административную. Что касается преподавателя, то суд признал ее виновной в получении взяток и приговорил к условному сроку на три года с лишением права занимать определенные должности.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.