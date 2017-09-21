С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Сегодня православные христиане отмечают один из главных церковных праздников Рождество Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы – один из самых радостных церковных праздников. Верующие сегодня приходят в храм, чтобы помолится Божьей Матери и попросить ее о покровительстве и заступничестве. По преданию, родителями Пресвятой Марии были Иоаким и Анна. В один из дней Анне явился Архангел Гавриил и сообщил о рождение Дочери, через которую всем людям дано будет спасение. Праздник датируется 4 веком. В православной церкви с Рождества Богородицы начинается годичный круг 12 великих (двунадесятых) праздников, посвященных Спасителю. Это не просто воспоминания о совершившихся в далеком прошлом событиях. Праздники приобщают верующих к таинствам церкви.