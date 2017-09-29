С праздником, дорогие учителя! Торжественное собрание в Городском дворце культуры

Лучших педагогов Мозырского района наградили за вклад в развитие образования и преданность профессии. Торжественная церемония прошла в Городском Дворце культуры в преддверии праздника – Дня учителя, который отметят в ближайшее воскресенье.

На мероприятие пригласили сотни учителей и воспитателей. В зале – отличники образования, заслуженные педагоги, ветераны труда. Рядом с ними совсем молодые преподаватели, которые только делают первые шаги в профессии.

Собравшиеся на праздник могут смело утверждать, система образования Мозырщины – в надежных руках. Актуальное доказательство – участие представителя района в республиканском конкурсе «Учитель года». Главную награду Евгений Есис домой не привез, но приобрел полезный опыт. И с удовольствием делится впечатлениями.

Им предстоит и впредь показывать новую дорогу знаний юному поколению. Лучшим в своей профессии в присутствии руководства и коллег были вручены почетные грамоты и благодарности.

Профессия педагога во все времена остается почетной и уважаемой. Сегодня в мозырской системе образования трудятся 45 династий и 15 семейных пар. В День учителя поздравления принимают тысячи жителей нашего города. Это повод сказать «спасибо» своим преподавателям. Ведь часто они становятся нашими хорошими друзьями на все школьные годы и даже во взрослой жизни.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.