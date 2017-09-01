С Днем знаний! В Мозырском районе к занятиям приступят 14 680 детей

Разноцветные воздушные шары как символ беззаботного детства. 71 первоклассник Козенской средней школы сегодня сделал первый шаг во взрослую жизнь. На торжественную линейку они заходили несмелым шагом, держась за руки и постоянно оглядываясь в сторону родителей. Что такое уроки по расписанию, вчерашние детсадовцы пока еще не знают. Но на будущее возлагают большие детские надежды.

Взволнованные мамы и папы, бабушки и дедушки — по ту сторону стадиона. Первого сентября в их адрес тоже звучат слова благодарности.

На празднике первого школьного звонка главными героями традиционно становятся ученики первых и одиннадцатых классов. Если для одних – это старт насыщенной и яркой ученической жизни. То для других – старт заключительного отрезка школьного пути. Поздравить всех ребят традиционно приезжают высокие гости.

Один из главных школьных праздников, конечно же, не обошелся без подарков. Сюрпризы для первоклашек подготовило общественное объединение «Белая Русь». Им же вручили памятные книги от имени Президента. Грамоты и кубки за активную учебу и спортивные достижения за прошлый год получили ученики разных классов. А председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко директору школы вручила сертификат на 5 тысяч рублей.

Денежные средства пойдут на укрепление материально-технической базы. Или, говоря простым языком, на создание благоприятных условий для школьников и педагогов. К слову, всего к занятиям в районе приступят 14 680 детей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.