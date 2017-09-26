Проект «Я вижу!». Здоровый взгляд в счастливое будущее

Здоровый взгляд в счастливое будущее. В Полесском регионе продолжают работать мобильные бригады врачей-офтальмологов, которые осматривают детей из сельских школ. На одной из консультаций вместе с организаторами совместного проекта компании velcom и Белорусского детского фонда в Лельчицком районе побывала съемочная группа нашего телеканала.

Семиклассник Егор Тарасовец сегодня может смело сказать: У него отличное зрение. Он и еще более 120-ти учеников средней школы в агрогородке Боровое Лельчицкого района прошли обследование у квалифицированных врачей-офтальмологов. Кроме заключения медиков, мальчик получил памятный сувенир и рекомендации, как сохранить здоровый взгляд. Впрочем, их Егор знает наизусть.

Злоупотребление гаджетами – настоящий бич современного мира. И в городских, и в сельских школах педагоги ищут дополнительные способы снизить нагрузку на зрение детей.

Различные патологии зрения занимают второе место в топ-листе детской заболеваемости. Только в Мозыре из 26 тысяч детей, обсуживаемых в детской поликлинике, четыре тысячи состоят на учете у офтальмолога. Проблемы со зрением выявлены и у почти 36% сельских школьников Гомельской области. Такие цифры приводят организаторы уникального социального проекта «Я вижу!» — компания velcom и Белорусский детский фонд.

Первый этап проекта по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности прошел весной этого года. Второй раз мобильные бригады выехали на периферию в начале сентября. Для посещения выбираются небольшие деревни и агрогородки, у маленьких жителей которых нет возможности обращаться к врачам узкого профиля.

Зачастую, именно своевременность становится главным критерием здорового будущего. Ведь болезни, выявленные на ранних стадиях, лечить всегда легче.

Рабочий график Елены Сергеевны в эти дни – очень напряженный. Вместе с коллегами из Гомеля и Мозыря ей предстоит посетить еще десятки школ и детских садов в отдаленных районах. Каждому маленькому пациенту – максимум внимания. Детей осматривают при помощи современного оборудования и в специальной «темной комнате», при необходимости выдают рецепты на очки, рекомендуют парты, направляют на дальнейшие консультации в областные центры. В Боровом, к слову, процент выявленных патологий оказался сравнительно небольшим. Вероятно, о себе дают знать те самые полезные «пятиминутки» с гимнастикой для глаз.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, Юрий Горобец.