Праздничная «Мозгобойня». Самому необычному интеллектуальному движению Мозыря исполнился год

В вечерних костюмах за ресторанным столиком решать заковыристые вопросы в компании друзей. Накануне самому необычному интеллектуальному движению в Мозыре исполнился год. Чем отличается праздничная «Мозгобойня» от других интеллектуальных игр, знают ее участники.

Это сейчас для многих поклонников «Мозгобойни» не составит труда рассказать, в чем особенность этого интеллектуального движения, которое буквально за считанные годы вошло в культурную жизнь многих городов Беларуси, России и других стран. А ведь на первый взгляд не кажется очевидным, что «Мозгобойне» будет сопутствовать успех. Например, какой еще культурно-развлекательный проект сможет заполнять ресторанные столики вечером рядового дня в середине недели? Чему свидетельствует пусть и праздничная, но уже 27 игра по счету, которая собрала своих искренних поклонников в развлекательном центре «Спутник».

День Рождение принято встречать с особой торжественностью. И, конечно же, на этот раз участников игры ожидали не только 7 туров заковыристых заданий на интеллект, но также и маленькие сюрпризы, без которых не обходится не один праздник, как например, шампанское для каждой команды. И уж точно, День рождения не может обойтись без поздравлений.

Еще один сюрприз преподнес музыкальный тур. За аутентичность мелодичных вопросов отвечал коллектив BAI BAND. Но, впрочем, это тот случай, когда главным фактором для отличного настроения служит не столько повод, сколько сама игра – «Мозгобойня». Ее азарту и обаянию и в этот раз поддавались не только опытные ценители, но и новички.

Это днем они – учителя, врачи, студенты, представители рабочих профессий и сотрудники самых успешных предприятий города. За этими ресторанными столиками ценность другого рода – эрудированность, находчивость, которую здесь можно проявить только в сплоченном коллективе, скрепленными, порой, семейными узами или не менее крепкой дружбой.

7 туров заданий, каждый из которых на протяжении вечера повышал интригу: кому же достанется главный приз. Он-то и вдохновлял с азартом встречать каждое набранное очко. И как положено лихо закрученному сюжету – интригу разрешил последний тур, благодаря которому определилась тройка победителей. «Команда Павла Савенко», выше его на пьедестале почета оказались женский коллектив «Мулен Руж и К» и обладатель главного приза – команда «хИТрый план». Впрочем, «Мозгобойня» – это тот случай, когда после подведения итогов все только начинается. О том, что ожидает «Мозгобойню» в новом для нее году станет известно уже скоро. Следующая битва за главный приз развернется 3 октября.

Вячеслав Приписнов. Вячеслав Пересыпкин.