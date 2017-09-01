Поздравления с Днем знаний от солевиков. Первое сентября в ЦКРОИР

Новых учеников сегодня ждали и в центре коррекционного и развивающего обучения Мозырского района. В этом учебном году сюда придут пять ребят, нуждающихся в особой поддержке и внимании. Поздравить их, а также воспитанников постарше, родителей и педагогов приехали спонсоры, друзья и волонтеры.

Мозырские «солевики» с воспитанниками ЦКРОИРа дружат давно. И 1-го сентября к детям приехали с подарками. Школьная акция на заводе проходила в рамках проекта «35 добрых дел», и приурочили ее к 35-летию предприятия. Работники собирали деньги на подарки, которые первого сентября вручили подопечным центра. Для них же подготовили яркую развлекательную программу.

Поздравления с началом нового учебного года подготовили и друзья постарше – воспитанники отделения дневного пребывания для молодых инвалидов. Линейку посетили представители отдела образования. В целом, душевный праздник объединил всех, кто неравнодушен к судьбе «особенных деток».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.