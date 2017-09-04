Посвящение в молодые нефтепереработчики

Следование традицям – основа непрерывности истории Мозырского НПЗ. В канун профессионального праздника 43 молодых сотрудника прошли церемонию посвящения в нефтепереработчики.

Молодежь Мозырского НПЗ – это большая и дружная команда современных нефтепереработчиков. Ежегодно штат предприятия пополняется несколькими десятками молодых специалистов. Новые кадры заводчан – выпуска 2017-го года, — в профессиональную семью принимали в самом сердце ведомственного Дворца культуры, галерее «ганаровых нафтавiкоу».

До кресла руководителя каждому из этих ребят, конечно, еще нужно дорасти. Но рядом с ними – достойные примеры, десятки людей, жизнь и судьба которых прочно связаны с нефтепереработкой. 38 лет назад таким же молодым парнишкой на предприятие пришел нынешний начальник топливно-каталитического производства Николай Курьянович. Сегодня опытнейший заводчанин говорит о своих критериях приема на работу.

Талантливые и энергичные, спортивные и творческие. Тем, кто только начинает покорять трудовые вершины, очень важно услышать правильные слова напутствия.

И какой праздник без подарков? Молодым заводчанам вручили памятные сувениры и первые профсоюзные билеты.

Сила завода – в единстве его коллектива. Так любят говорить на Мозырском НПЗ. 43 парня и девушки в этом году вступили в заводскую семью. И не исключено, что через пару десятков лет кто-то из них точно также будет говорить напутственные слова очередному поколению нефтепереработчиков.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.