Помогите избавить дом от клопов. Насекомые поселились в одной из квартир 16-тиэтажки

В редакцию «Телеканала «Мозырь» поступил очередной звонок. Мозырянка просила помочь избавить ее дом… от клопов. Причем, по словам женщины, поселились насекомые не в частном доме, а в одной из квартир высотки. Подробности в сюжете.

Клоповник оказался неподалеку, в квартире пожилого мужчины. Очаг заражения обнаружила первая же смотровая комиссия. По словам Раисы Константиновны, картина, которую увидели все присутствующие, была жуткая.

С тех пор ситуацию женщина постоянно контролирует. Говорит, что за год в квартире пенсионера санитарные врачи уже провели две санобработки. Но последняя смотровая комиссия, в которой она приняла участие, выявила – паразиты своих позиций окончательно не сдали.

Раиса Константиновна рассказывает, что уже год держит оборону. Ее квартира находится как раз над клоповником. Женщина говорит, что теперь даже боится выключать свет, ведь наслышана, что эти насекомые активны именно ночью.

Весть о том, что в одной из квартир завелись клопы, облетела всю 16-тиэтажку. Теперь жильцы боятся, что паразиты могут распространиться.

Вместе Раисой Константиновной мы направляемся к квартире пенсионера. Однако дверь нам никто не открыл. Достучаться до соседа женщина не может ни в прямом, ни в переносном смысле. Пыталась беседовать с сыном и внуком, но напрасно. Коммунальные службы ситуацию в квартире 61 держат на контроле. Дважды давали заявку на санобработку, хотя по правилам инициатива должна исходить от собственника жилья. Но на сегодняшний момент проблему назвали скорее надуманной.

И все же в ЖЭУ пообещали снова подать заявку на санобработку квартиры. Не теряет боевой настрой и Раиса Константиновна, ее поддерживают соседи. Все вместе они не хотят, чтобы самый высотный дом в городе превратился в один большой клоповник.

Лидия Потар, Юрий Горобец.