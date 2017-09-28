«Полет в кювет» закончился вполне благополучно. Машина вдребезги, женщина-водитель не пострадала

Буквально через несколько часов в районе станции Мозырь произошло еще одно ДТП. В кювете оказался «Опель» под управлением 41-летней женщины.

Участница этого дорожно-транспортного происшествия – 41-летняя мозырянка. Но, к счастью, для ее здоровья «полет в кювет» закончился вполне благополучно. Авария произошла 28 сентября в одиннадцатом часу утра. Водитель автомобиля «Опель» направлялась от улицы Социалистической к улице Мира. На выезде из микрорайона «Железнодорожный» женщина не смогла справиться с управлением. Машина буквально «оторвалась» от земли, перевернулась в воздухе и застряла между двумя деревьями. Чтобы выбраться наружу, водителю понадобилась помощь спасателей. Они же доставали из оврага транспортное средство.

Сейчас мозырянка может смело утверждать, что родилась в «рубашке». С места аварии ее доставили в больницу, но быстро отпустили ввиду отсутствия каких-либо серьезных травм. «Опель» восстановлению, скорее всего, уже не подлежит. Но, как говорят, машина – это всего лишь кусок металла. Главное, человеческая жизнь. По данному факту ГАИ продолжает проверку.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.