Подросток в центральном «Смаке» оставил без присмотра рюкзак. Кто-то воспользовался детской рассеянностью

15 сентября мозырский подросток в центральном магазине «Смак» оставил без присмотра свой рюкзак, в котором был мобильный телефон и детские книги. Спохватился спустя пару часов. Мобильный был уже вне зоны доступа. Кто-то воспользовался забывчивостью и присвоил чужое имущество, к слову, правоохранители трактуют это как кражу. В связи с совершившимся преступлением, разыскиваются очевидцы. Если вы узнали на видео этого молодого человека, просьба позвонить по телефонам 8-029-157-32-23 или 8-029-774-97-20.