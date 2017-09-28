Подъезд как проходной двор. Два выхода и оба нараспашку, но множество нареканий на качество уборки

Коммунальные проблемы снова в центре внимания. На этот раз наша съемочная группа направилась на ул. Пролетарскую. Жители дома № 81 высказывали недовольство качеством уборки и состоянием крыльца, ведущего к дому. Кто виноват и что делать? Разбиралась Лидия Потар.

Грязный подъезд, разломанное крыльцо. С такими жалобами на «Телеканал» обратилась Татьяна Вегера. Квартиру в доме № 81 по ул. Пролетарской женщина купила четыре года назад и до сих пор не может привыкнуть к тому, что видит вокруг. Татьяна рассказывает, подъезд – настоящий проходной двор. Два выхода и оба нараспашку. Женщина приглашает пройти внутрь. Ремонт в подъезде сделали в 2016, лифт заменили три года назад. Но все это уже имеет довольно убогий вид. В ЖЭУ говорят, что навести порядок в этом доме одна уборщица не может. В прошлом году коммунальники уже предлагали жильцам собраться и установить в подъезде домофон или даже видеонаблюдение. Но двери и до сих пор нараспашку.

Что касается крыльца, коммунальники гарантировали, что займутся им уже в ближайшую неделю-две. Остальное будет зависеть и от жильцов тоже.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.