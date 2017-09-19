Перевозчика марихуаны задержали мозырские пограничники

Попытка незаконного ввоза марихуаны пресечена мозырскими пограничниками в пункте пропуска «Новая Рудня».

Через пункт пропуска «Новая Рудня» россиянин пытался провезти в Беларусь опасный наркотик – марихуану. Сверток с веществом в кармане брюк водителя легкового авто мозырские пограничники обнаружили при помощи спецоборудования. В отношении несостоявшегося перевозчика возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков ему грозит лишение свободы до 7 лет с конфискацией имущества.

В Мозырском погранотряде подчеркивают, проблеме распространения наркотиков в Беларуси способствует географическое расположение и транзитные особенности. Они позволяют участникам международного наркотрафика использовать нашу страну в качестве рынка сбыта психоактивных веществ.