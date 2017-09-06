Отделение по гражданству и миграции Мозырского РОВД меняет место прописки. Об этом и других новшествах – в нашем следующем сюжете.
Отделение по гражданству и миграции Мозырского РОВД меняет место прописки. С 12 сентября прием граждан в «паспортном столе» будет вестись по адресу: ул. Котловца, 7 (в здании общежития политехникума). График работы останется без изменений.
Мозырян ожидают и законодательные нововведения. С 1 октября сведениях о гостях-иностранцах в милицию должны поступать в течение трех часов. Раньше на эту процедуру отводились одни сутки.
Предоставлять сведения можно тремя способами – через автоматизированную информационную систему «Гостиницы», единый портал электронных услуг ОАИС или через нарочного.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.
Паспортный стол переезжает
Отделение по гражданству и миграции Мозырского РОВД меняет место прописки. Об этом и других новшествах – в нашем следующем сюжете.