Паспортный стол переезжает

Отделение по гражданству и миграции Мозырского РОВД меняет место прописки. Об этом и других новшествах – в нашем следующем сюжете.

Отделение по гражданству и миграции Мозырского РОВД меняет место прописки. С 12 сентября прием граждан в «паспортном столе» будет вестись по адресу: ул. Котловца, 7 (в здании общежития политехникума). График работы останется без изменений.

Мозырян ожидают и законодательные нововведения. С 1 октября сведениях о гостях-иностранцах в милицию должны поступать в течение трех часов. Раньше на эту процедуру отводились одни сутки.

Предоставлять сведения можно тремя способами – через автоматизированную информационную систему «Гостиницы», единый портал электронных услуг ОАИС или через нарочного.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.