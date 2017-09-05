Открытый Кубок ОАО «Мозырский НПЗ» по интеллектуальным играм

Впервые в Мозыре разыграли Кубок нефтеперерабатывающего завода по интеллектуальным играм. Участниками пятичасового марафона стали сборные цехов и подразделений Мозырского НПЗ, а также гости с крупнейших отраслевых предприятий Беларуси.

Танцевальный зал Дворца культуры Мозырского НПЗ стал полем сражения для самых эрудированных представителей нефтяной, газовой и топливной промышленности. Сильнейшие интеллектуальные команды Мозыря, Новополоцка, Солигорска, Бобруйска и Светлогорска собрались, чтобы определить обладателя Открытого Кубка. Среди участников – новички крупных соревнований умов и логики. И опытные игроки – победители и призеры республиканских турниров. К слову, место общего сбора интеллектуалов было выбрано не случайно.

Интеллектуальному клубу мозырских нефтепереработчиков в этом году исполнится пять лет. В его составе – элита завода, которой по плечу не только выполнение производственных показателей, но и покорение интеллектуальных высот.

В борьбу за обладание трофеем команды включились с первых минут. Азарт и интерес читался не только на лицах игроков, но и среди приглашенных почетных гостей и зрителей. Пятичасовой интеллектуальный марафон выдался непростым: часть вопросов и заданий давалась легко. Над другими приходилось ломать голову. В качестве мозгового допинга – лишь темный шоколад. А основная ставка – на сообразительность, начитанность и логику.

«Своя игра», «Брейнг-ринг» и «Что? Где? Когда?». Это не названия популярных телешоу, а этапы розыгрыша Открытого Кубка. Самая сложная задача – предсказать бесспорного лидера общего зачета. Ведь до самого последнего момента команды-призеры разделяли минимальное количество баллов. В итоге все решили секунды. Сборная Мозырского НПЗ «Пегас» совсем чуть-чуть уступила оппонентам. И главный приз уехал в Новополоцк вместе с командой «Рубон» ОАО «Нафтан».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.