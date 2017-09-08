Обряд венчания для желающих пар пройдет в Турове 17 сентября

Обряд венчания на святой земле для желающих пар пройдет в Турове 17 сентября. Торжество будет проводить епископ Туровский и Мозырский Леонид.

Организаторы торжества приглашают молодых людей обвенчаться на туровской земле, известной своими святынями. Первые упоминания о здешнем храме датированы XII веком. Сюда же приезжают тысячи паломников к растущим каменным крестам. 17 сентября в кафедральном соборе в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровских пройдет обряд венчания для всех желающих пар. Чтобы принять в нем участие, нужно заранее обратиться в собор, а также пройти этапы подготовки к таинству. Венчать пары будет епископ Туровский и Мозырский Леонид. Инициаторами события выступили православная епархия и Гомельский облисполком. Основная цель — содействовать укреплению семейных христианских традиций и ценностей, знакомить с уникальным краем, развивать новые направления отечественного туризма.