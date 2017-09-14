Обработка леса от жука-короеда началась сегодня в шесть часов вечера. Эксперимент лесоводов затронет только Боковское лесничество

Мозырские леса участвуют в эксперименте. На территории Боковского лесничества будет проводиться опытная, пробная обработка лесов от жука-короеда. С воздуха лесоводы распылят специальное вещество. Надеются, что оно поможет спасти леса.

Сосны с рыжими кронами. Их все больше становиться в лесах Беларуси. Они – работа жука-короеда. О нем ученым известно многое. Как говориться, главного врага сосновых лесов изучили вдоль и поперек. Только вот как бороться с вредной букашкой? Способов до сих пор не придумали. Не так давно лесоводы-ученые собирались на своеобразный консилиум. Лучшие умы лесного хозяйства Беларуси вместе думали, как все же победить короеда и вылечить леса?

Мозырский лесхоз носит почетное звание «опытный», так что испробовать новый способ борьбы с короедом было решено в наших лесах. 61 квартал Боковского лесничества. Рассчитали, что поблизости нет деревень, полей. Угроза только для жука.

61 кваратал Боковского лесничества – это 83 гектара. Из них обработано 2,5 концентратом эмульсии акафита будут 60. Жука атакуют с воздуха. Всего три полета. Если опыт покажет эффективность, то мероприятия повторят.

Лесоводы обращаются и к грибникам, облюбовавшим этот квартал. В течении семи дней дары леса на обработанной территории лучше не собирать. Благо, в этом лесу достаточно мест для тихой охоты.