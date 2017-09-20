Награждение «тысячников»

Представители профсоюза АПК и Министерства связи наградили механизаторов, которые отличились на уборке в своем и соседних районах. Сортоиспытательную станцию и «Слободское имени Ленина» посетили и съемочная группа ТКМ.

Семейный тандем Евжиков в Мозырском районе трудится уже семь лет. Сын Игорь на период уборочной берет отпуск, и цеха молокозавода меняет на хлебную ниву. Его отец, Олег Николаевич, признается, любовь к сельхозтехнике – в крови с детства.

Из маленького наблюдателя вырос взрослый и грамотный помощник. Сегодня Евжики вместе идут к большим намолотам. Устанавливать рекорды им помогает полное взаимопонимание.

Уборку зерновых колосовых в районе завершили во второй половине августа. После экипаж Евжиков, а также их коллеги-комбайнеры помогали убирать поля соседних районов – Ельского, Калинковичского, Петриковского.

Все вместе справились с наиважнейшей задачей сезона – собрать урожай хлеба максимально качественно и с наименьшими потерями. В этом году на Мозырщине увеличилось число экипажей-«тысячников». Их теперь – 14. Лидеры страды заслуженное признание получали и прямо в поле, и по окончанию работ. Тех, кто намолотил более тысячи тонн зерна, накануне поздравили представители районного профкома АПК и Министерства связи и информатизации.

Вес общего хлебного каравая Мозырщины составил почти 32 тысячи тонн. Это на 247 тонн больше, чем в прошлом году. Сегодня аграрии продолжают уборку кукурузы и сев зерновых.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов