На улице Мира фура сбила пешехода

Сегодня утром на улице Мира произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Следователи проводят проверку. Подробности далее.

В среду рано утром в пятом часу, когда не горели фонари, на улице Мира в районе пешеходного перехода фура сбила мужчину. С многочисленными ушибами и травмами его доставили в реанимацию. Водитель большегруза – гражданин Турции –

вез текстиль в Россию транзитом через Беларусь. Сейчас его маршрут на неопределенное время прервался в Мозыре. Пострадавший – 58-летний житель Романовки.

Гражданин Турции задержан до выяснения всех обстоятельств, общение с ним затруднено из-за языкового барьера. Русским он не владеет, английским тоже, а в Мозыре переводчиков с турецкого не нашли. Следователи ожидают приезда специалиста из столицы. Предварительно, водитель на момент совершения ДТП был трезв.