На «горячую линию» «Телеканала» поступил очередной звонок. Мозырянка Ольга Ивановна Корчуганова пожаловалась, что уже несколько лет, находясь в собственной квартире, испытывает неудобства. На стене ее квартиры со стороны улицы висит конденсатор, который постоянно шумит. В гости к пенсионерке отправилась наша съемочная группа.
Ольга Ивановна живет в доме № 124 по Интернациональной. Ее домашний адрес – это еще и адрес магазина «Нефтяник». Торговый зал располагается на первом этаже, Ольга Ивановна проживает на втором. Такое тесное соседство никогда не вызывало неудобств. Пока на стене ее квартиры с обратной стороны не появилась это громадина – конденсатор холодильных установок. По словам Ольги Ивановны, оборудование работает слишком громко, отравляя ей жизнь.
Самое неприятное – конденсатор располагается на стене спальни, где-то у изголовья кровати, а работает круглосуточно.
Пока съемочная группа находилась в квартире, никаких посторонних звуков слышно не было.
Особого шума в это время дня не слышно и на улице, возможно благодаря вот этому мужчине. По словам Ольги Ивановны, ночью гул очевиден. В администрации МТК «Полесье», которой принадлежит магазин, говорят, что конденсаторы работают тихо и кроме Ольги Ивановны на шум никто не жаловался.
Ольгу Ивановну возмущает еще и тот факт, что установили оборудование без ее согласия. Правда, в отделе архитектуры райисполкома нам пояснили, что согласие жильцов в этом случае не требуется.
Согласовать с райисполкомом и содержать в исправном состоянии –
все, что требуется от магазина. Одним словом, с соседями нужно жить дружно. Администрация торговой компании пообещала связаться с хозяйкой квартиры и решить все вопросы, что называется по добрососедски.
Лидия Потар, Юрий Горобец.
На стене квартиры со стороны улицы висит конденсатор магазина, который постоянно шумит. Звонок на «горячую линию»
На «горячую линию» «Телеканала» поступил очередной звонок. Мозырянка Ольга Ивановна Корчуганова пожаловалась, что уже несколько лет, находясь в собственной квартире, испытывает неудобства. На стене ее квартиры со стороны улицы висит конденсатор, который постоянно шумит. В гости к пенсионерке отправилась наша съемочная группа.