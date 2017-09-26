На пожаре в Провтюках погиб пенсионер

Выходные не обошлись без трагедии. В населенном пункте Провтюки во время пожара погиб 63-летний мужчина.

Соседи погибшего до сих пор не могут прийти в себя. Дома в населенном пункте Провтюки, где ночью в воскресенье полыхал пожар, расположены на расстоянии друг от друга. Но большинство местных жителей рядом прожили десятки лет. Своего соседа характеризуют вполне положительно, говорят, он никогда не курил. Хотя и временами был не прочь выпить.

Трагедия, которая унесла жизнь 63-летнего мужчины, произошла 24 сентября. О том, что здесь горит кровля частного дома, в дежурную службу МЧС сообщил водитель случайно проезжавшей мимо машины. Пожарные прибыли быстро, но спасти хозяина дома не удалось. Тело погибшего пенсионера обнаружили в спальне.

По факту пожара в Провтюках пока продолжается проверка. Точную причину гибели мужчины через некоторое время озвучат эксперты.

Только в этом году на территории Мозырского района пожары унесли жизни четырех человек. В 80% случаев сопутствующей причиной трагедии становилось злоупотребление алкоголем.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец.