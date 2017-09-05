На пожаре в квартире в 16-тиэтажке спасен мужчина

Вчера в Мозыре на пожаре едва не погиб мужчина. Спасатели вовремя оказали ему помощь.

Днем 4 сентября произошел пожар в мозырской высотке. Горела однокомнатная квартира в 16-тиэтажке. При ликвидации ЧП в ванной спасатели обнаружили мужчину, который пытался выбраться самостоятельно, но потерял ориентацию в дыму. С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» он был госпитализирован. Как оказалось, это хозяин квартиры, 1961 года рождения. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок. Причина происшествия устанавливается. Доминирует версия –неосторожность при курении.