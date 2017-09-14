На Мозырщине приступили к уборке кукурузы

Уборка кукурузы в регионе идет самыми активными темпами. Работы кипят в подразделениях экспериментальной базы «Криничный» — предприятия, которое обеспечивает семенами всю республику. Подробности — далее в сюжете.

На полях Мозырского и Наровлянского района сменилась власть. Зерноуброчные комбайны временно отправились на мехдвор. А полновластными хозяевами стали кормозаготовительные механизмы и комбайны для уборки кукурузы. «Царицу полей» убирают до самой поздней ночи. Задачи перед аграриями стоят весьма объемные.

Урожай кукурузы в этом году обещает быть большим. На массовую уборку экспериментальная база «Криничная» выводит весь свой арсенал – 11 единиц техники. Время, когда пора приступать к работам на конкретных полях, с точностью определяют агрономы.

Около 30% посевной кукурузы на Мозырщине будет убрано на семена. В «Криничной» под эти цели было выделено 750 гектаров, работы на которых планируется завершить к началу октября. Не забывают в хозяйстве и о заготовке кормов. Собранное на этих и других полях района зерно поступает на кукурузокалибровочный завод. Это профильное предприятие обеспечивает семенами хозяйства не только Гомельской области, но и всей Беларуси.

Отборные семена из таких вот початков получают, благодаря ежедневному труду почти двухсот человек. Помогает, конечно, и современное технологическое оборудование. За «кукурузным» этапом уборочной кампании следит и профсоюзная организация.

Районное соревнование между тружениками полей продолжается. Всего в этом году ценные подарки от профоюза АПК получили 160 механизаторов и животноводов. Но главные итоги – еще впереди.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.