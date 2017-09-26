На базе Мозыря прошли областные соревнования дежурных смен пожарных аварийно-спасательных подразделений. Это прикладной вид спорта. Сотрудники МЧС выполняли нормативы на скорость и качество, эти навыки им необходимы в повседневной работе.

Максимально две минуты на то, чтобы полностью одеться в боевое снаряжение. До трех минут, чтобы завязать двойной спасательный узел вокруг человека, которому нужна срочная эвакуация. В соревнованиях сотрудников МЧС, так же как и в реальной работе, важная каждая секунда. И если в состязании за победу дипломы и премии, то при ликвидации чрезвычайных ситуаций победа –

это спасенные люди. Упражнения наиболее приближены к будням. Подъем по штурмовой лестнице, боевое развертывание стволов и тушение условного пожара. Соревнование проходит в 5 этапов.

Упражнения выполняются в полной экипировке. Пожарно-прикладной спорт весьма динамичный и зрелищный, требует больших физических затрат. Им занимаются все сотрудники МЧС по роду службы, в соревнованиях участвуют только лучшие. В этом спорте отрабатываются профессиональные навыки, которые доводятся практически до автоматизма, закаляется характер, а еще работа в команде. Именно умение сгруппироваться и уверенно действовать помогают спасателям в чрезвычайных ситуациях. Первое место в соревнованиях у спасателей из Житковичей, второе у Гомельского городского отдела по ЧС, третье у мозырян.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов