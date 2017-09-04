Музыка на бульваре стихла только после 11 вечера. Праздник нефтепереработчиков

Ближе к вечеру бульвар Юности превратился в зал под открытым небом. На почетных местах все, кто в этот день будет подниматься на сцену. Торжественную церемонию чествования передовиков производства, посвященную профессиональному празднику Дню работников нефтяной и топливной промышленности открыл генеральный директор Мозырского гиганта Виталий Павлов.

На почетных местах – Владимир Здобнов и Анатолий Куприянов – руководители, которые заложили прочный производственный фундамент предприятия. Сегодня курс НПЗ остается прежним – дальнейшее развитие и модернизация.

Успех предприятия – это, прежде всего, труд его работников. Почетные грамоты концерна, Гомельского областного и Мозырского районного Советов депутатов, Мозырского районного исполнительного комитета получили те, кто относится к работе с полной отдачей. Список заслуженных нефтепереработчиков пополнили сразу три человека. Сергей Корнев, Дмитрий Нежиков и Сергей Крепский. Они были удостоены звания «Ганаровы нафтавiк».

Мозырский нефтеперерабатывающий не зря называют градообразующим предприятием. Решение о строительстве завода предопределило судьбу полесского города. Председатель Мозырского районного Совета депутатов Александр Гвоздь, подчеркнул, что во многом благодаря нефтеперерабатывающему Мозырь сегодня – это развитый районный центр, который продолжает строиться, расти и хорошеть. Со сцены звучали поздравления. Здесь же вручали подарки. Генеральный директор Белорусского нефтяного торгового дома Михаил Костечко передал нефтеперерабатывающему ценный, во всяком случае с художественной точки зрения, подарок.

Еще один творческий подарок нефтепереработчикам и всем горожанам – концерт заслуженного Государственного национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. 32 года подряд ни один праздник не обходится без участия коллектива. Виртуозное исполнение музыкантов, музыка для сердца и души. Песня на стихи Евгения Етушенко в репертуаре солистов оркестра – шлягер всех времен и народов.

Концерт заслуженного коллектива смогли посетить все желающие. Музыка разливалась по бульвару до самого вечера. Торжественная часть плавно перетекла в настоящий праздник.

Праздничный вечер продолжили творческие коллективы Дворца культуры Мозырского НПЗ. В концертной программе приняли участие популярные артисты Белорусской эстрады. Музыка на бульваре стихла только после 11 вечера.