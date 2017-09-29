Мозырское межрайонное отделение филиал «Энергосбыт» накануне Дня пожилых людей организовало для своих пенсионеров небольшой праздник

День пожилого человека – это праздник. Именно это решили доказать в Энергосбыте и пригласили своих бывших работников на встречу в Эколого-культурный центр в Козенки. Здесь пенсионеров встретили по всем законам гостеприимства. Экскурсия по зданию оказалась весьма разноплановой. Уникальные работы Ивана Ковалевского, выполненные из ракушек, картины Юрия Акуленко написанные на бересте, произведения Ольги Костюкович… Гости один за другим посетили выставки, а затем и все музеи центра. Музей водных ресурсов Мозырщины, музей птиц и музей кукол, погрузились в мир сказок и даже вспомнили советское прошлое. В музейной комнате «Все мы родом из СССР» каждый предмет словно возвращал в молодость. Встреча с бывшими коллегами заставила вспомнить и свои трудовые годы.

Встреча отставила приятные впечатления и положительные эмоции. Именно этого и хотели организаторы.

Еще одним подарком стало выступление Сергея Cавицкого. Песенно-танцевальная программа тоже не оставила равнодушных. Гости с удовольствием подпевали и пританцовывали.

За чашкой чая удалось пообщаться. Красиво накрытый стол – еще один знак внимания от предприятия. День пожилого человека – это очередной повод, чтобы выразить признательность каждому из пенсионеров за годы, проведенные на рабочих местах.

Лидия Потар, Юрий Горобец.