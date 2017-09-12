Мозырский пограничный отряд приглашает принять участие в конкурсе, посвященном 100-летию со дня образования пограничной службы Беларуси

В преддверии празднования 100-летия пограничной службы руководством Государственного пограничного комитета Республики Беларусь проводится конкурс на лучшие литературное, художественное и музыкальное произведения. Участниками творческого состязания могут стать все желающие в возрасте от восьми лет и старше. Победителей определяют в следующих номинациях: «Лучшее литературно-художественное произведение о пограничной службе»; «Лучшее литературно-художественное произведение о пограничной службе»; «Лучшая песня»; «Лучший рисунок»; «Лучшая фоторабота»; «Лучший плакат (билборд)». Все конкурсные работы принимаются до 20 января 2018 года по адресу: 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 21, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь. Итоги конкурса к 100-летию пограничной службы подведут до 1 марта следующего года. Победителей и лауреатов наградят дипломами и ценными подарками. Более подробную информацию можно найти на сайте Государственного пограничного комитета Беларуси.