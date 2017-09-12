Мозырский пенсионер, инвалид 2 группы отправился за грибами и пропал. Спустя сутки мужчину нашли родственники

Мозырян охватила грибная лихорадка. 68-летний пенсионер, который после перенесенного инсульта получил вторую группу инвалидности, решил отправиться на тихую охоту. Супруга была против, но увлеченный грибник настоял на своем. Рано утром он пошел в лес, расположенный недалеко от города. Жена стала бить тревогу поздно вечером, пенсионер не вернулся, мобильный телефон был вне зоны доступа. Женщина обратилась в милицию. На следующее утро грибника нашли родственники. Поиски они проводили в излюбленных грибных местах пенсионера. Оказалось, пожилой мужчина провалился в ров и не мог выбраться самостоятельно.

С начала грибного сезона регулярно поступают сообщения о пропаже любителей тихой охоты. И, к сожалению, не все истории имеют счастливый конец.