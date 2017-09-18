Мозырщину с деловым визитом посетила официальная делегация Херсонской области Украины. В ее составе – представители администрации Херсонской области во главе с ее председателем Александром Гордеевым, бизнесмены, представители Торгово-промышленной палаты. Цель посещения – налаживание деловых контактов.

Делегация Херсонской области на Гомельщину прибыла с двухдневным визитом. Вторую его половину гости из Украины полностью посвятили Мозырщине. Встречали гостей на подъезде к городу.

Гостеприимный прием, а дальше работа по строгому графику. Первый в плане визита – Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Небольшую экскурсию по предприятию для украинских гостей провел генеральный директор мозырского гиганта Виталий Павлов. Об этапах реконструкции, инвестициях, планах на будущее. Информация носила не только познавательный характер. География поставок – 20 стран, но именно Украина на сегодняшний день остается для Мозырского НПЗ самым ликвидным рынком. 45% нефтепродуктов, производимых на предприятии, поставляется южным соседям. Несмотря на то, что в Херсонской области есть свой нефтеперерабатывающий, предпочтение отдают белорусскому качеству. На этот раз заинтересованность высказали в битуме. На Украине начинается реализация госпрограммы «Дороги», а значит, потребность в нем возрастет.

Обсудили и еще один перспективный вопрос. А именно поставки нефти через Херсонский морской торговый порт. До сих пор перевалку черного золота осуществляли через порт в Одессе. Херсонский предложили в качестве альтернативы.

От гиганта нефтехимии – к передовикам сельскохозяйственной отрасли. Визит продолжился на территории Совхоза-комбината «Заря». Олег Слинько, директор предприятия, рассказал о том, каким образом на довольно бедных, особенно по сравнению с украинскими, землях удается достигать неплохих результатов. Дегустация собственной продукции стала убедительным ответом на все вопросы. Белорусское сало, как и другие мясные изделия, украинцы оценили. Мозырская «Заря» делилась опытом. Как хранится плющеное зерно кукурузы – основной корм животноводства, как идет производство яиц. Побывали гости и на молочно-товарной ферме в Махновичах.

Далее в программе визита – речной порт «Мозырь. Гомельскую и Херсонскую области связывает водный путь. По Днепру может быть обеспечена доставка грузов. Это позволит увеличить товарооборот. Поэтому очень важно обеспечить инфраструктуру логистики: углубление проблемных участков рек, строительство портов. Заинтересованность в проекте есть у каждой стороны. А Беларусь посредствам таких взаимодействий вполне может получить выход в Черное море.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.