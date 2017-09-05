Мозырщину посетила делегация из китайского города Сюйчжоу. Представители местной администрации, предприниматели из различных сфер деятельности побывали на «Мозырьсоли», молочных продуктах и на ДОКе, познакомились с работой и…. заинтересовались.

110-тысячный белорусский Мозырь и 10-миллионный китайский Сюйчжоу подписали меморандум о сотрудничестве в 2016 году. И за это сравнительно небольшое время дружба на порядок стала теплее. Китайские делегации приезжают к нам, ответные визиты тоже уже были. Белорусские производители участвуют в ярмарках и форумах, которые организует китайская сторона. В этот раз в Мозырь приехали представители муниципального народного правительства, бизнесмены из различных отраслей: сельское хозяйство, производство оборудования, машиностроение. Встречу начали, как водится, со знакомства. Что представляет собой Мозырский район, история и настоящее, и, конечно же, будущее, перспектива. Привлечь инвесторов – одна из главных задач руководства района. Обмен подарками – традиция подобных встреч. Причем, обе стороны стараются преподнести самобытные сувениры, связанные с историей народа. Но основная цель подобных визитов, повторимся, найти точки взаимовыгодного сотрудничества. Представители Мозырского педагогического университета хотели бы видеть в числе своих студентов и китайцев. Есть перспектива и в плане экономического взаимодействия. С мозырскими производителями китайские партнеры знакомились уже на конкретных объектах. В Сюйчжоу есть свой сользавод, но объемы, качество и, в целом, технологический процесс на «Мозырьсоли» гостей впечатлили. Более 60 наименований продукции, которые поставляются в 17 стран мира. 90 процентов потребляемой энергии завод производит сам. Постоянная модернизация без остановки предприятия. Так же китайцев, которые славятся своими семейными ценностями, заинтересовало то, что на «Мозырьсоли» работает 38 династий.

Конкретно о поставках продукции говорили уже на «Мозырских молочных продуктах». Переговоры шли по поводу экспорта сухого и стерилизованного молока. Предприниматели проявили большую заинтересованность в поставке молочных продуктов именно с большим сроком годности. Ведь транспортировка затратит не менее 10-ти дней. В завершении визита – посещение Мозырского деревообрабатывающего комбината. Китайским партнерам показали инновационную продукцию – теплоизоляционные плиты из древесного волокна. Тепло и экологично. Пока это была ознакомительная программа. Конкретные предложения и проекты будут разосланы китайским партнерам в самое ближайшее время.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.