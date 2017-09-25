Мозырь отметил свой День рождения. Городу исполнилось 862 года

Субботний день, отличная погода, много нарядных людей, много музыки и танцев и много признаний в любви родному городу. Конечно же, это день рождения Мозыря! В этом году дата была не круглая, 862 года, но праздник не затерялся в водовороте будней. Главные торжества – на концертной площадке на набережной Припяти.

Малая Родина. Место, куда зовет сердце. В день рождения Мозыря со сцены ему признавались в любви десятки раз. Через стихи, песни, танцы. Настоящий музыкальный марафон. Танцевали активные студенты, кружили вихрем стиляги, дядя Степа милиционер отплясывал в компании своих маленьких друзей, набережную заполняло многоголосье хора. Получился праздник молодости и позитива.

Миром правит любовь. В доказательство – пары молодоженов, поздравлять которых на главном городском форуме уже добрая традиция. Подарки вручала Елена Федоровна Павлечко. Председателю исполкома выпала почетная миссия чествовать людей труда, лучших представителей предприятий и организаций района. Директорский корпус, рабочие, представители социальной сферы. Труд и этих людей, и тысяч их земляков делает город краше и богаче. Были отмечены и трудовые династии. На сцену выходили целыми семьями. Трудовой стаж династии Галицких из Мозырского машиностроительного завода – 350 лет. Педагогической династии Сысоевы-Козловы-Щиперы –Клименко –

130 лет. Пять поколений учителей. Почетные грамоты, благодарности, подарки и, конечно же, слова признательности. Наш район в лидерах по многим показателям. Промышленность, сельское хозяйство, наука и культура, образование и медицина.

Город молодой, несмотря на величественную дату 862 года. Многоликий, приветливый, дружелюбный – таким мы его знаем сейчас, таким его сделал усердный труд многих поколений мозырян. Это наш дом – теплый, уютный и гостеприимный. Он богат и славен живущими здесь людьми, которые все силы отдают во благо его процветания. Официальная часть получилась совсем не официальной. Добрая, яркая, динамичная и позитивная. Впрочем, как и весь праздник.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.