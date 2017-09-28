Профилактическая неделя под названием «Молодежь. Здоровье. Образ жизни» традиционно проводится в сентябре. Каждый ее день посвятили конкретной актуальной теме. Психологические проблемы подросткового возраста, репродуктивное здоровье юношей им девушек, рациональное питание и профилактика зависимого поведения. На встречах с молодежью врачи постарались объять необъятное.

В просторной аудитории нет свободных мест. Студенты Мозырского педагогического, как обычно, пришли на лекцию. Правда, в этот день, вместо преподавателей за кафедрой – врачи, а академический час посвящен теме здоровья. Психиатр-нарколог, гинеколог и педиатр. Всеобъемлющую тему здоровья молодежи постарались рассмотреть сразу с нескольких сторон.

Беречь здоровье смолоду учит народная мудрость. Молодежь –уникальная возрастная группа. От того, насколько успешно навыки сохранения и укрепления здоровья удастся развить и закрепить в молодом возрасте, зависит состояние здоровья взрослого человека.

Сегодня молодые люди находятся между двух огней. С одной стороны мода на ЗОЖ, с другой – множество пагубных соблазнов. На встрече врачи приводили цифры статистики, конкретные примеры и делились опытом. В свою очередь у студентов была возможность задать вопрос каждому из специалистов и получить на него компетентный ответ.