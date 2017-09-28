«Мак-2017». Итоги

Оперативники мозырского наркоконтроля ставят рекорды. В этом году за время проведения специальной программы «Мак» возбуждено 23 уголовных дела и составлено 27 административных протокола. За что могут привлечь к ответственности владельцев дачных участков, знает наша съемочная группа.

В Мозырском РОВД подвели итоги специальной программы «Мак-2017». Она длилась с 1 июня по 15 сентября. И за этот период в милицейских сводках еженедельно отмечались «наркотические» факты. Самую крупную плантацию дикорастущей конопли – на площади в 500 квадратных метров, — оперативники обнаружили и уничтожили возле кукурузных полей одного из сельхозпредприятий.

Большое поле наркосодержащего растения скорее стало исключением из общего правила. Тенденция этого сезона – небольшие посевы конопли и мака на приусадебных участках. Их владельцев милиционеры привлекали к административной ответственности.

Итогом спецпрограммы «Мак-2017» стали и 23 уголовных дела. Эту цифру для района можно назвать рекордной. Напомним, уголовную ответственность влечет за собой посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений с целью сбыта или изготовления наркотических средств. Срок наказания может растянуться до 15 лет.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.